كيف يبدو "وسام زايد" الذي أهداه الرئيس الإماراتي لأردوغان؟ ما قيمته المعنوية وكيف تمت صناعته؟ (صورة)

منح الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، "وسام زايد" خلال زيارة الأخير للإمارات، فما هي قيمة هذا الوسام المعنوية؟

ويعد "وسام زايد" حسب وكالة أنباء الإمارات، أعلى وسام تمنحه دولة الإمارات العربية المتحدة لقادة الدول وملوكها ورؤسائها، وذلك تقديرا للجهود التي بذلوها لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين دولة الإمارات وبلدانهم على المستويات كافة.

و"وسام زايد" الذي يمنح بأمر من رئيس دولة الإمارات، مصمم على شكل عقد تتوسطه قلادة مزينة باسم "زايد" مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أنه مصنوع من الذهب الخالص، ومرصع بالأحجار الكريمة، حيث يتكون من حلقة محفورة بعلم دولة الإمارات العربية المتحدة، تقابلها حلقة محفورة بالشعار الرسمي للدولة و14 حلقة محفورة بأهم المعالم التاريخية فيها.

وأوضحت "وام" أن الوسام يحمل اسم شخصية إنسانية عالمية خالدة، هو المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي "يحظى باحترام شعوب العالم ومحبتها لما تركه من إرث قيمي رسخ جسور الصداقة والتعاون والسلام مع مختلف الدول"، مثلما أوردت الوكالة.

وأشارت الوكالة إلى أن عددا من الدول الشقيقة والصديقة حازت الوسام، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وجمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية وجمهورية الصين الشعبية وجمهورية الهند ودولة إريتريا وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية وغيرها من الدول.

وام

المصدر: "وام"