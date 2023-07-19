مسنة بريطانية تتخلى عن زوجها المصري وتستبدله بقطة

قررت العجوز البريطانية آيريس جونز، 83 عاما، الانفصال عن زوجها المصري محمد إبراهيم المحمدي، 37 عاما، وهو من إمبابة بمحافظة الجيزة، بعد زواج استمر لمدة 3 أعوام.

وقالت آيريس جونز من ويستون سوبر ماري إنها لا تفتقده على الإطلاق، وأضافت: "لم أتوقع أبدا أن أقع في حب شخص أصغر مني بـ46 عاما، لكنني فعلت ذلك.. لقد عشقت كل شيء في محمد".

وتابعت جونز التي اكتسبت شهرة بعد ظهورها في برنامج "This Morning" وهي تناقش حياتها الجنسية، قائلة "إنها استبدلت زوجها بقطة".

وأردفت بالقول: "اعتدنا أن نتمتع بحياة جنسية رائعة إلا أنه مع مرور الوقت أصبحت حياتنا مليئة بالمشاكل والجدل في كل شيء دون الاتفاق على شيء، أصبحت حياتاا لا تطاق لذلك قررنا الانفصال.. أنا لست مراهقة عمري 83".

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ولسد فجوة انفصالها عن الشاب المصري قامت المسنة البريطانية بشراء قطة، حيث صرحت بأن لديها حب جديد وتقول إنه "الرفيق المثالي".

وذكرت أنها حصلت على القط بعد أيام قليلة من مغادرة محمد، مشيرة إلى أنه لا يشتكي أبدا وهادئ جدا ولا يسبب أي فوضى والنظر إليه جميل.. أنا أعشقه.

وأكدت في حديثها أنها تعشق رفيقها المثالي.

وفي أبريل الماضي، احتفل المحمدي وآيريس بعيد زواجهما الثالث، داخل أحد المطاعم بغرب بريطانيا، كما التقطا عديد من الصور والفيديوهات، وشاركاها عبر صفحتهما الشخصية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعبرا عن علاقتهما القوية وحبهما لبعضهما.

المصدر: صحيفة "ميرور" البريطانية