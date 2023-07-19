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تونس.. اتساع رقعة حريق غابات ملولة بطبرقة وإغلاق مؤقت للمعبر الحدودي (فيديو+صور)

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تونس.. اتساع رقعة حريق غابات ملولة بطبرقة وإغلاق مؤقت للمعبر الحدودي (فيديو+صور)
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أغلقت سلطات مواجهة الكوارث التونسية مساء الأربعاء، معبر ملولة الحدودي مؤقتا وتم تحويل حركة العبور إلى معبر آخر وذلك بسبب اتساع رقعة حريق غابات ملولة بطبرقة الذي اندلع أمس الثلاثاء.

وبذلك أعلنت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومواجهتها وتنظيم النجدة بجندوبة مساء الأربعاء 19 يوليو عن إغلاق المعبر الحدودي بملولة بصورة مؤقتة في إجراء وقائي.

ومقابل ذلك، تم تحويل حركة العبور إلى المعبر الحدودي في بوش من معتمدية عين دراهم.

كما تتواصل جهود وحدات الدفاع المدني وعناصر الغابات من أجل السيطرة على الحريق، حيث تشارك فيها وحدات الجيش والأمن والحرس وعدد من المتطوعين والهلال الأحمر. وهذا كله يجري تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة وجفاف الأشجار والنباتات وصعوبة التضاريس الأمر الذي يعيق عمليات الإطفاء.

المصدر: موزاييك إف إم

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