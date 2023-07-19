العثور على كلبة بعد يومين من ضياعها بواسطة طائرة مسيرة

نجت كلبة من موت محقق بعد سقوطها من هاوية جبلية لتستقر على قطعة صخرية صغيرة بقيت عليها لمدة يومين، قبل أن يتم العثور عليها، وإنقاذها.

ذكرت صحيفة ديلي ميل أن كلبة من السلالة الألمانية تبلغ من العمر تسع سنوات سقطت من حافة هاوية في مقاطعة نورفولك البريطانية.

السكان المحليون الذين افتقدوها بحثوا عنها على مدى يومين، حتى عثروا عليها في النهاية وهي على قيد الحياة، وقد استقرت على قطعة صخرية صغيرة.

الكلبة كانت تتنزه مع صاحبتها إيلا ديركاش، التي قررت الصعود على الجبل لالتقاط بعض الصور لمشهد البحر من الأعلى. ولم تلحظ وهي تلتقط الصور كيف اختفت الكلبة عن الأنظار.

السيدة البريطانية اعتقدت أن الكلبة هربت للغابة، وظلت تبحث عنها برفقة جيرانها وأقاربها، لمدة يومين.

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واتصل السكان المحليون بخدمة البحث عن الحيوانات، في حين قرر أحد المتطوعين استخدام طائرة مسيرة للبحث عن الحيوان المفقود، وخلال التحليق عثر عليها فوق قطعة صخرية صغيرة، جالسة في حالة من الانهاك الشديد.

وقال المتطوع الذي صعد لينقذها واصفا ما حدث: عندما رأتني أول ما فعلته هو التكشير عن انيابها والزئير في وجهي، واستغرق الأمر بضع دقائق للاقتراب منها وربطها. وبعد التأكد من أنها في حالة جيدة، انزلقت من الجرف على ظهري وأنا أحتضنها بين ذراعي.

وتم نقل الحيوان بعد إنقاذه إلى العيادة البيطرية، وتم تحديد اصابتها بالجفاف، كما تضررت أقدامها بسبب السقوط، ولحسن الحظ لم يجد الأطباء إصابات خطرة تهدد حياتها، وتم تسليم الكلبة الألمانية لصاحبتها.

المصدر: غازيتا . رو