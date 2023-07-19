جدل كبير بعد انتشار شريط فيديو لسائحة أعدت البيتزا بنيران حمم بركان نشط (فيديو+صور)

أثارت سيدة تقوم بتناول البيتزا، تشويقا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي لأن فرن التحضير كان غريبا للغاية عن غيره من الأفران باستخدام الحمم الساخنة لأحد البراكين النشطة بغواتيمالا.

وقالت السائحة ألكسندرا بلودجيت "لقد قمت بتجربة بيتزا غير اعتيادية خلال إجازتي التي أقضيها في غواتيمالا".

وتسلقت السيدة مع مجموعة من السياح المسافرين، بركانا نشطا، وقام أحدهم بوضع عجينة البيتزا النيئة على الأرض الساخنة، وفي غضون ثوان أصبح قرص البيتزا جاهزا للأكل.

Woman’s video of eating pizza cooked on an active volcano in Guatemala stuns the Internet. Watch#Trendinghttps://t.co/gU3dx0N5v5 — IndiaToday (@IndiaToday) July 14, 2023

وعلقت ألكسندرا قائلة: "لقد قصدنا ذلك المكان ليس فقط من أجل تناول هذه البيتزا، ولكنها كانت مكافأة ممتعة لنا".

وأضافت أن آخر مرة ثار فيها هذا البركان عام 2021. على الرغم من ذلك، في الجزء العلوي منه، يتمير الجو بكونه باردا وعاصفا.

أما بالنسبة للبيتزا.. فتقول السائحة إنها لذيذة للغاية، ولكن بعض رواد وسائل التواصل الاجتماعي علقوا معبرين عن عدم تصديقهم لها.

وقال أحدهم ساخرا: "نعم، طعم الكبريت يضيف نكهة بالفعل".

المصدر: Gazeta.ru