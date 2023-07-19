السعودية.. فتاة تقود سيارة بسرعة تسقط في حوض نافورة أحد المجمعات التجارية في سكاكا (فيديو)
RT
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سقطت مركبة كانت تقودها فتاة في وسط نافورة بأحد المجمعات التجارية بمدينة سكاكا في منطقة الجوف في الجهة الشمالية الغربية من المملكة العربية السعودية.
ووثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي السيارة وهي تقتحم الساحة الأمامية للمجمع التجاري وتسقط في حوض نافورة.
كما أظهر مقطع فيديو ثان الأضرار التي لحقت بالسيارة جراء الحادث.
متداول سقوط مركبة داخل نافورة بأحد المجمعات التجارية بمدينة سكاكا. pic.twitter.com/tC2cX7EuE6— طرق المملكة (@KSA_Road) July 19, 2023
تقودها فتاة .. سيارة تتربع في حوض نافورة أحد المجمعات في سكاكا pic.twitter.com/yuNzkecJYF— MIX NEWS (@Various__news) July 19, 2023
سيدة تصطدم بسيارتها و تقع داخل نافورة👀! pic.twitter.com/CrtjxWe1bQ— Gorgeous (@gorgeous4ew) July 19, 2023
المصدر: RT + "تويتر"