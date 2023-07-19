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السعودية.. فتاة تقود سيارة بسرعة تسقط في حوض نافورة أحد المجمعات التجارية في سكاكا (فيديو)

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السعودية.. فتاة تقود سيارة بسرعة تسقط في حوض نافورة أحد المجمعات التجارية في سكاكا (فيديو)
RT
السعودية.. سيارة مسرعة تسقط في حوض نافورة أحد المجمعات التجارية في سكاكا
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سقطت مركبة كانت تقودها فتاة في وسط نافورة بأحد المجمعات التجارية بمدينة سكاكا في منطقة الجوف في الجهة الشمالية الغربية من المملكة العربية السعودية.

ووثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي السيارة وهي تقتحم الساحة الأمامية للمجمع التجاري وتسقط في حوض نافورة.

كما أظهر مقطع فيديو ثان الأضرار التي لحقت بالسيارة جراء الحادث.

المصدر: RT + "تويتر"

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