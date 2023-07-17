في حادثة يندر وقوعها.. دلافين تهاجم سياحا في اليابان وتصيبهم بكسور في الأضلاع وجروح
Globallookpress Norbert Probst
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أفادت صحيفة Asahi Shimbun اليابانية بأن دلافين هاجمت رجلين على شاطئ بمحافظة فوكوي بجزيرة هونشو اليابانية.
ووقع هجوم الدلفين الأول على بعد 5 أمتار من الشاطئ، حيث هاجمت الدلافين رجلا يبلغ من العمر 60 عاما، وتسببت بعدة كسور في أضلاعه وعلامات عض على يديه.
والضحية الثانية للدلافين كان رجلا يبلغ من العمر 40 عاما، وقع الحادث على شاطئ قرية ميهاما، وأصيب الرجل بجروح عديدة.
وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات وثقت هجمات الدلافين على الرجلين، وحثت السلطات المحلية السياح على توخي الحذر في الماء.
المصدر: غازيتا. رو