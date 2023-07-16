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الجزائر.. عصابة "فرفور" في السجن بعد سرقة 1.5 مليار سنتيم من سوق الحميز

متفرقات

الجزائر.. عصابة
Gettyimages.ru
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أوقفت شرطة الجزائر شرقي العاصمة، عصابة إجرامية تضم 4 أفراد بجرم السطو على محل تجاري وسرقة مبلغ 1.5 مليار سنتيم في "سوق الحميز" تحت جنح الظلام بعد التسلل إليه عبر الشرفة العلوية .

وبيّنت خلال جلسة المُثول الفوري، في محكمة الجنح بالدار البيضاء يوم الأحد، أن المتهمين بتاريخ 9 يوليو الجاري، كانوا قد وصلوا إلى "الحميز" ليلا على متن مركبة، وعند وصولهم إلى محل الضحية قاموا باقتحامه وهم ملثمون بأقنعة على وجوههم من أجل التمويه.

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وخلالها تمكن الجناة من السطو على صندوق الأموال الذي كان يحتوي على المبلغ المالي المذكور الخاص ببيع أدوات البناء.

واعترف المتهم الرئيسي "ت.م" المكنى "فرفور" بالوقائع التي ارتكبها، ملتمسا الصفح من الضحية.

بدوره، قرّر القاضي تأجيل محاكمة المتهمين بطلب من هيئة الدفاع، ليصدر بموجبه أمرا بوضع جميع المتهمين رهن التوقيف المؤقت على أن تتم محاكمتهم الأسبوع المقبل.

المصدر: النهار أونلاين

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