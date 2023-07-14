نشرها نجله.. صورة نادرة لسلطان عمان هيثم بن طارق مع والده طارق بن تيمور

نشر بلعرب بن هيثم نجل سلطان عمان هيثم بن طارق، صورة للسطان رفقة والده الراحل طارق بن تيمور.

وظهر السلطان هيثم بن طارق ووالده طارق بن تيمور في بدلات بتصاميم حديثة ومنسقة بإتقان.

وطارق بن تيمور والد السلطان هيثم بن طارق (67 عاما) شخصية سياسية مؤثرة في تاريخ السلطنة توفي عام 1980 عن عمر ناهز 60 عاما.

جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - وسدد خطاه مع والده المرحوم صاحب السمو السيد طارق بن تيمور آل سعيد طيب الله ثراه pic.twitter.com/hK2nKWBkfX — yousuf alhabsi (@AlhabsiYousuf) July 14, 2023

المصدر: RT + "تويتر"