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نشرها نجله.. صورة نادرة لسلطان عمان هيثم بن طارق مع والده طارق بن تيمور

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نشرها نجله.. صورة نادرة لسلطان عمان هيثم بن طارق مع والده طارق بن تيمور
RT / twitter.com/OmanNewsAgency
سلطان عمان هيثم بن طارق
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نشر بلعرب بن هيثم نجل سلطان عمان هيثم بن طارق، صورة للسطان رفقة والده الراحل طارق بن تيمور.

وظهر السلطان هيثم بن طارق ووالده طارق بن تيمور في بدلات بتصاميم حديثة ومنسقة بإتقان.

وطارق بن تيمور والد السلطان هيثم بن طارق (67 عاما) شخصية سياسية مؤثرة في تاريخ السلطنة توفي عام 1980 عن عمر ناهز 60 عاما.

المصدر: RT + "تويتر"

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