 
مباشر

مصر.. بيع سلحفاة نادرة ومهددة بالانقراض في محل لبيع السمك (صور)

متفرقات

مصر.. بيع سلحفاة نادرة ومهددة بالانقراض في محل لبيع السمك (صور)
AFP
محل لبيع السمك - أرشيف -
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vooz

ذكر موقع "مصر تايمز" أن حالة من الغضب والاستياء سادت بعد نشر صورة لسلحفاة نادرة ومهددة بالانقراض داخل محل سمك و الأطفال يلاعبونها.

مصر.. بيع سلحفاة نادرة ومهددة بالانقراض في محل لبيع السمك (صور)

وقال الكاتب الصحفي المصري سامي عبد الراضي في تدوينة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "السادة في وزارة البيئة، السلحفاة دي محظور صيدها ومهددة بالانقراض أصلا.. وفيه محل سمك في شارع عرب الطويلة عارضها كده في المحل ومكدرها.. والعيال الصغيرة بيلعبوا ويضربوا فيها رايح جاي".

وأضاف "مش مهم جابها منين وازاي.. ولكن ضروري إنقاذها وإعادتها إلى مكانها الطبيعي بدل دبحها لأن ده ممكن يحصل عادي.. عرفت إن فيه ناس ممكن تاكلها..".

واختتم بالقول: "ملحوظة لجماعة وزارة البيئة، لو خايفين تروحوا.. كلموا مباحث القاهرة.. هتجيب من الآخر".

مصر.. بيع سلحفاة نادرة ومهددة بالانقراض في محل لبيع السمك (صور)

المصدر: موقع "مصر تايمز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا