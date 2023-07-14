مصر.. بيع سلحفاة نادرة ومهددة بالانقراض في محل لبيع السمك (صور)

ذكر موقع "مصر تايمز" أن حالة من الغضب والاستياء سادت بعد نشر صورة لسلحفاة نادرة ومهددة بالانقراض داخل محل سمك و الأطفال يلاعبونها.

وقال الكاتب الصحفي المصري سامي عبد الراضي في تدوينة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "السادة في وزارة البيئة، السلحفاة دي محظور صيدها ومهددة بالانقراض أصلا.. وفيه محل سمك في شارع عرب الطويلة عارضها كده في المحل ومكدرها.. والعيال الصغيرة بيلعبوا ويضربوا فيها رايح جاي".

وأضاف "مش مهم جابها منين وازاي.. ولكن ضروري إنقاذها وإعادتها إلى مكانها الطبيعي بدل دبحها لأن ده ممكن يحصل عادي.. عرفت إن فيه ناس ممكن تاكلها..".

واختتم بالقول: "ملحوظة لجماعة وزارة البيئة، لو خايفين تروحوا.. كلموا مباحث القاهرة.. هتجيب من الآخر".

المصدر: موقع "مصر تايمز"