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النيادي ينشر صورة ساحرة من الفضاء لنقطة التقاء بين آسيا وأوروبا (صورة)

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النيادي ينشر صورة ساحرة من الفضاء لنقطة التقاء بين آسيا وأوروبا (صورة)
AFP
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نشر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، صورة ساحرة لجزء من تركيا، حيث يظهر التقاء قارة آسيا بأوروبا، عند مضيق البوسفور.

وظهرت في الصورة مدينة اسطنبول مضيئة ولامعة في المساء، فيما علق النيادي على الصورة التي حظيت بآلاف المشاركات في "تويتر" قائلا: "اسطنبول الفاتنة ليلا.. هنا تركيا عند مضيق البوسفور، تلتقي آسيا بأوروبا، ويجتمع التاريخ بالحاضر".

ويمثل البوسفور مضيقا يصل بين البحر الأسود وبحر مرمرة، حيث يعتبر مع مضيق الدردنيل، الحدود الجنوبية بين قارة آسيا وأوروبا، فيما يبلغ طوله نحو 30 كلم ويتراوح عرضه بين (550 متر و3000 متر).

المصدر: RT

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