كارداشيان تصاب بالذعر بسبب "شبح فتاة" خلف صورتها ! (صورة)

نشرت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان، صورة أصابتها بالرعب، جراء ظهور ظل امرأة فيها.

ونشرت كيم كارداشيان على حسابها في "إنستغرام"، صورة التقطتها لنفسها، معلقة عليها بالقول: "لقد التقطت هذه الصورة الأسبوع الماضي عندما كنت وحدي، والآن أتصفح هاتفي. أشعر بالخوف من ملاحظة امرأة (خيال امرأة) في النافذة".

وعلق عدد كبير من المتابعين على الصورة بسخرية، حيث قال أحدهم: "هذه هي كورتني (شقيقتها).. إنها تريد الانتقام من أجل حفل زفافها"، في حين علق أحدهم بالقول: "هذه كورتني تعيش أسلوب حياتها اللطيف".

وأضاف أحد المعجبين مازحا: "قصة رعب أمريكية: عائلة كارداشيان"، فيما كتب أحدهم: "إنه شبح".

المصدر: RT