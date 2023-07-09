الحرارة تسجل أرقاما قياسية.. قلي البيض تحت أشعة الشمس في كازاخستان (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في كازاخستان، مقطع فيديو لشاب من مقاطعة أتيراو يقلي البيض في مقلاة سخنها تحت أشعة الشمس الحارقة، حيث بلغت درجات الحرارة غرب البلاد 40 درجة.

وظهر الشاب في مقطع الفيديو وهو يكسر بيضة ويضعها في مقلاة على الرمال الحارة في حقل "تنغير" النفطي الواقع في المقاطعة.

وقال الشاب: "الجو حار الآن في تنغيز، وتبلغ درجة الحرارة 41 درجة مئوية"

وحذر خبراء الأرصاد الجوية سكان كازاخستان من درجات الحرارة المرتفعة عن معدلاتها الطبيعية، حيث ستصل في بعض المناطق إلى 42 درجة مئوية.

المصدر: وكالات