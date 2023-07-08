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كويتي يعثر على خاتم في البحر ويكشف عن "مفاجأة" وجدها بداخله (فيديو)

متفرقات

كويتي يعثر على خاتم في البحر ويكشف عن
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق عثور مواطن كويتي على خاتم في البحر، حيث كشف عن مفاجأة حول ما وجده بداخل الخاتم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي قال فيه الكويتي الذي عثر على الخاتم: "الحمد لله عوضني ربي، عثرت على هذا الخاتم ولكن شكله غريب".

وظهر في لقطات الفيديو الرجل الكويتي وهو يفك الخاتم المكون من جزئين، حيث عثر على ورقة داخله محفوظة داخل غلاف من البلاستيك، ليفنحها ويجد مكتوب بداخلها كلام وأرقام بطريقة غريبة وغير مفهومة.

وأوضح أن هذه الورقة عبارة عن "سحر"، على حد قوله، مشيرا إلى أنه سيقرأ القرآن على الورقة ثم يقوم بإحراقها لـ"إبطال مفعول السحر".

المصدر: RT

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