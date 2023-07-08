 
مباشر

بعد إنجابهما 4 أطفال انقطعت بينهما المودّة.. انفصال ريكي مارتن عن زوجه السوري (صور)

متفرقات

بعد إنجابهما 4 أطفال انقطعت بينهما المودّة.. انفصال ريكي مارتن عن زوجه السوري (صور)
انفصال ريكي مارتن عن زوجه السوري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vndg

كشف صديق مقرب من المغني ريكي مارتن وزوجه السوري جوان يوسف أنهما "كانا في زواج مفتوح"، حيث رآهما "يمارسان الجنس معا ومع أشخاص آخرين".

إقرأ المزيد
ريكي مارتن وزوجه السوري يعلنان ولادة طفلهما الرابع (صورة)
ريكي مارتن وزوجه السوري يعلنان ولادة طفلهما الرابع (صورة)

وأعلن ريكي البالغ من العمر 51 عاما، وجوان 38 عاما، خلال الأسبوع الجاري عن انفصالهما بعد علاقة استمرت 6 سنوات، وقال الصديق إن "الزوجان فقدا الحب والشغف بعد سنوات من الاستمتاع بزواج مفتوح"، مؤكدا على أن الخيانة الزوجية لم تكن سبب الانفصال.

وأضاف الصديق لصحيفة "ديلي ميل": "مثل العديد من الأزواج، كان لدى ريكي وجوان علاقة مفتوحة طيلة زواجهما، لكن لم يقع أي منهما في حب شخص آخر. كان الجنس شيئا انخرطا فيه معا وانفصلا عن شركاء آخرين".

وأشار إلى أنهما أنهيا علاقتهما وديا، ويأملان في مشاركة حضانة أطفالهما الأربعة، التوأم ماتيو وفالنتينو البالغان من العمر 14 عاما، ولوسيا 4 أعوام، ورين 3 أعوام.

وكان ريكي مارتن قد أعلن رسميا ارتباطه بالرسام السوري الأصل جوان يوسف عام 2016، بعد فترة طويلة من الشائعات بشأن ارتباطهما عاطفيا، حيث انفصل ريكي مارتن عن حبيبه السابق مدرب اليوغا كارلوس جونزاليز أبيلا.

بعد إنجابهما 4 أطفال انقطعت بينهما المودّة.. انفصال ريكي مارتن عن زوجه السوري (صور)ريكي مارتن وزوجه
بعد إنجابهما 4 أطفال انقطعت بينهما المودّة.. انفصال ريكي مارتن عن زوجه السوري (صور)ريكي صحبة طفلته
بعد إنجابهما 4 أطفال انقطعت بينهما المودّة.. انفصال ريكي مارتن عن زوجه السوري (صور)ريكي وجوان صحبة أطفالهما

المصدر: ديلي ميل

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا