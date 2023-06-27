الهند.. فتاة تخطف صديقها السابق وتحرمه من مليوني روبية

يشتبه أن فتاة من سكان ولاية كارناتاكا الهندية اختطفت عشيقها السابق بهدف ابتزاز الأموال منه.





وتشير News9Live إلى أن الشخص المختطف هو مهندس برمجيات يعمل في شركة تكنولوجيا المعلومات، كانت عائلة الفتاة تعلم بعلاقتهما التي استمرت 1.5 عام. وكان والد الفتاة يحضر لحفل زفافهما ، بيد أنه قبل بضعة أسابيع تشاجرت الفتاة مع الشاب وانفصلا.

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وبعد ذلك وافق مهندس البرمجيات على دعوة لحضور حفل يوم 16 يونيو نظمه أحد أقارب الفتاة. وطلب من الشاب في هذا الحفل دفع مبلغ ثلاثة ملايين روبية، وعدم إخبار أي شخص بعلاقتهما السابقة.

وقد أضطر الرجل إلى إعطاء جميع الأموال التي كان يحملها إلى الفتاة، ولكن اتضح أن المبلغ غير كافي، فاضطر إلى تقديم طلب للحصول على قرض من المصرف عبر الانترنت وتسديد "الدين" بالكامل. وفعلا تم تحويل جزء من المبلغ إلى الفتاة، بالإضافة إلى جهاز كمبيوتر لوحي وسلسلة ذهبية وجهاز iPhone. وبعد كل هذا أخذته في سيارة وتركته في شمال بنغالور.

وبناء على الشكوى التي قدمها الشاب يوم 19 يونيو، اعتقلتها الشرطة مع أحد شركائها.

ووفقا للمصدر، بلغ مجموع الأموال التي أخذتها الفتاة من صديقها السابق 2.1 مليون روبية.

المصدر: gazeta.ru