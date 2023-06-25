السعودية.. مشهد محزن في حفر الباطن لأغنام مستوردة نفقت من العطش (فيديو+صورة)
شهدت أحواش الأغنام بمحافظة حفر الباطن في السعودية، نفوق أعداد كبيرة من الأغنام المستوردة من الأردن، بعد معاناتها من ظروف معينة أدت إلى ذلك ومنها المكوث يومين في محجر جمارك الحديثة.
هذا وقد صدر قرار بسماح الاستيراد من الأردن وعدة دول أخرى، وذكر عدد من أصحاب الأغنام النافقة أن سبب النفوق يعود أيضا لطول المسافة من الأردن إلى حفر الباطن، مما تسبب لها في العطش والنفوق.
نفوق مئات الأغنام المستوردة من #الأردن في #حفر_الباطن#صحيفة_المواطن— صحيفة المواطن (@almowatennet) June 25, 2023
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وأشار أحد المتضررين إلى أن عدد النفوق لديه وصل إلى 300 رأس بسبب الجُوع والعطش وحرارة الأجواء، مضيفا أن النُفوق وصل لأعداد كبيرة في حفر الباطن وعدة مناطق أخرى.
من جانبه، باشر مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بحفر الباطن ومركز وقاء مواقع نفوق الأغنام، وتبيّن من مستقبل الإرسالية بأنها نافقة بسبب النقل، وتم التخلص منها بالطرق الصحية.
المصدر: نشرة المواطن