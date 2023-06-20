إنقاذ طائر لقلق بعد فقدان قدرته على الأكل والشرب بسبب عبوة "كوكا كولا" في فرنسا

تمكن رجال الإنقاذ شرق فرنسا من مساعدة طائر لقلق بعد فقدانه القدرة على الأكل والشرب بسبب عبوة "كوكاكولا"، وسط احتجاج شعبي واسع في البلاد.

ونقلت صحيفة "ليست ريبيبليكان" المحلية أن رجال الإنقاذ ساعدوا طائر لقلق ظل منقاره مضغوطا ومغلقا تماما داخل عبوة "كوكاكولا"، حيث انتشرت صوره في شبكات التواصل الاجتماعي، بعد نشرها من قبل مزارع شاهد الطائر.

وتسببت القضية في احتجاج شعبي واسع في فرنسا، حيث طالب دعاة الحفاظ على البيئة من الشركة العالمية التدخل والمساعدة في العثور على طائر اللقلق.

وأكد الخبراء أن أيام الطائر معدودة لولا تلقيه مساعدة طارئة.

ورصد سكان بلدية تريشار في مقاطعة "سون ولوار" الطائر، ليستدعوا مجموعة من رجال الإنقاذ بحيث أمسكوا به وحرروا منقاره من العبوة، لينقل إلى محطة رجال الإنقاذ ويوضع في قفص الطيور، حيث سيعاد تأهيله في مركز أثينا للحياة البرية.

ولم يشارك الفرع الإقليمي لشركة "كوكا كولا" في البحث عن اللقلق ومساعدته، لكن ممثلي العلامة التجارية تواصلوا مع وسائل الإعلام الفرنسية للتعبير عن أسفهم عن الحادث، والتحدث عن الجهود التي تبذلها الشركة لضمان جمع عبواتها لإعادة التدوير، وليس التخلص منها كقمامة.

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المصدر: نوفوستي