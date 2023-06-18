بوليفيا: حفل موسيقي يتحول إلى مأساة بسبب التدافع (صور)

لقيت فتاة في الـ17 من العمر حتفها وأصيبت 7 أخريات في تدافع خلال حفل موسيقي، بجنوب شرق بوليفيا داخل قاعة بمدينة سوكري، بحسب ما ذكره مصدر طبي أمس الأحد.

وسجلت حادثة التدافع مساء السبت، داخل قاعة كامبو فريال دي لاخاستامبو التي تسع 20 ألف شخصا، حيث ذكرت مديرة مستشفى سان بيدرو كلافير، ماريا إيلينا ليسكانو، في حديث للتلفزيون بأن "الفتاة البالغة من العمر 17 سنة، قد وصلت ميتة" إلى المستشفى.

وأضافت أن التقارير الأولية للأطباء الذين فحصوها أظهرت "إصابتها بكدمات عدة على جسدها"، كما تم تقديم العلاج أيضا لسبعة مصابين جميعهن من الإناث.

وبحسب الصحافة المحلية، فقد بيعت تذاكر الحفل مسبقا، لكن مجموعات من الأشخاص حاولت الدخول بالقوة، فيما كان آخرون يحاولون الخروج ما سبب ارتباكا.

وتظهر صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الأشخاص يحاولون مغادرة المكان عبر تجاوز العوائق المعدنية، في حين لم تقدم وزارة الداخلية رواية رسمية عن الوقائع.

المصدر: أ ف ب