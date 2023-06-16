تفحمت بالكامل.. حريق يلتهم 4 سيارات بالأحساء السعودية (فيديو)

وثق فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية مشهدا مرعبا لحريق التهم عددا من السيارات في الأحساء.

وذكر موقع "تواصل" السعودي أن الحريق التهم 4 سيارات بالأحساء يوم الخميس.

وتناقل رواد على مواقع التواصل الاجتماعي معلومة تفيد بأن شخصين كانا يقودان دراجة نارية بالقرب من مكان الواقعة.

وأوضح الموقع نقلا عما تم تداوله، أن كاميرا مراقبة رصدت شخصين يقودان دراجة نارية ويضعان خوذتين فوق رأسهما وتطابقت أوصافهما مع الشخصين اللذين شاهدهما أحد المتواجدين.

المصدر: موقع "تواصل" السعودي