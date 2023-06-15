دراسة ترجّح صحة الصورة النمطية عن المرأة في علاقتها مع الرجل!

خلصت دراسة جديدة إلى أن الصورة النمطية المأخوذة عن النساء حول سعيهن وراء الرجل الثري، قد تكون صحيحة في الواقع.

وفي الدراسة، شرع باحثون من جامعة باث في فهم ما يعطي الرجال والنساء الأولوية في الشركاء المحتملين.

وتشير النتائج التي توصلوا إليها إلى أن النساء يعطين الأولوية للوضع الاجتماعي والتوقعات المالية، بينما يركز الرجال أكثر على المظهر.

وشرع فريق البحث في فهم ما إذا كان الانجذاب الجنسي يؤثر على تفضيل الشريك أم لا.

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وكتب الفريق بقيادة مايك شيلر في دراستهم المنشورة في مجلة أبحاث الجنس: "يُفترض أن يؤدي الانجذاب الجنسي إلى توجيه الاهتمام والرغبة والألفة تجاه سمات الشريك المحددة''.

ومع ذلك، فإن ما إذا كان الانجذاب الجنسي يمكن أن يفسر بالفعل الفروق بين الجنسين في تفضيلات الشريك لم يتم اختباره بشكل صريح.

وقام الفريق بتجنيد 310 مشاركا، وتم استطلاع آراء المشاركين حول شدة انجذابهم الجنسي والرومانسي، بالإضافة إلى تفضيلات الشريك.

وكشفت النتائج أن الرجال الذين يمارسون الجنس مع الجنس الآخر يعطون الأولوية للجاذبية البدنية والذكاء في الشركاء المحتملين.

في المقابل، تولي النساء أهمية أكبر للتوقعات المالية للشريك المحتمل والضمير الحي.

وتشير النتائج إلى أن الانجذاب الجنسي يلعب دورا رئيسيا في تفضيل الشريك.

وخلص الفريق إلى أن "بشكل عام، تشير الدراسة الحالية إلى أن كلا من الجنس وقوة الانجذاب الجنسي والرومانسي يؤثران على تفضيلات الأفراد في اختيار الشريك".

المصدر: ديلي ميل