كاليفورنيا.. مشهد "مذهل" لعشرات الحيتان القاتلة في خليج مونتيري (فيديو)

نشرت وسائل إعلام أمريكية مقطع فيديو لمشهد "مذهل"، يظهر نحو 30 حوتا قاتلا في خليج مونتيري، تتدفق في مجموعات كبيرة قبالة ساحل كاليفورنيا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

هذا ورأى رئيس مشروع الحيتان القاتلة غير الربحي في كاليفورنيا أن هذا الأمر "استثنائي"، مشيرا إلى أنه لا يوجد تفسير واضح لسبب تجمع الكثير منها.

Around 30 killer whales were spotted in Monterey Bay over weekend -- with no clear explanation why so many had gathered. pic.twitter.com/ZJrecS5m15 — CNN (@CNN) June 14, 2023

وحسب شبكة "سي إن إن"، فإن رؤية الحيتان ازدادت في الأسابيع الأخيرة، حيث تم الإبلاغ عن بعضها كل يوم تقريبا خلال الأسبوع الماضي.

المصدر: "سي إن إن"