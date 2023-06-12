موقع بلجيكي ساخر ينشر صورة عارية لبرلمانية فلمنكية من أصل مغربي

نشر موقع "ت شيلدت" البلجيكي الساخر، صورة عارية للسياسية البلجيكية من أصل مغربي وعضو البرلمان الفلمنكي سهام الكواكبي ، الأمر الذي دفعها لرفع دعوى قضائية ضد الموقع البلجيكي.

وصدر قرار عن محكمة أنتويرب، يدعو الموقع إلى إزالة الصورة أو دفع غرامة يومية كبيرة تبلغ 25 ألف يورو حسب وسائل إعلام بلجيكية، إذ أن الموقع الساخر كتب في المقالة المصاحبة أن صورة الكواكبي وهي عارية من حمامات الشمس تم التقاطها بمساعدة طائرة بدون طيار، حيث خلصت المحكمة إلى أن هناك "انتهاكا لا يمكن إنكاره للخصوصية والتوزيع غير التوافقي لصور عارية لمقدم الطلب، الذي تجيزه المادة 417 من قانون العقوبات".

وأثيرت القضية عندما نشر موقع "تي شيلدت" مقالا ساخرا عن الكواكبي ، بما في ذلك صورة امرأتين عاريتين تطلان من شرفة التقطتها عبر طائرة درون، بينما لفت المقال إلى أن الأمر يتعلق بعضو الكونغرس سهام الكواكبي وشريكتها.

وحسب موقع "nieuwsblad.be" تم تحرير الصورة بحيث كانت منطقة الصدر والعانة لكلتا المرأتين غير مرئية للقراء. أسفل المقال ، يقدم 't Scheldt للمشتركين فرصة مشاهدة صورة عارية غير خاضعة للرقابة: "انقر هنا من أجل سهام الكواكبي عاريات!" وأيضًا: "اشترك لترى سهام مستلقية تحت شمس أنتويرب."

والفلمنك أو الفلمنج هي مجموعة عرقية جرمانية مقيمة في الفلاندر، في مملكة بلجيكا الحديثة، ويتحدثون الفلمنكيَّة، ولكن (في الغالب) يستخدمون اللغة الهولندية المكتوبة، وهم واحدة من مجموعتين عرقيتين رئيسيتين في بلجيكا، والأخرى هي الوالون الناطقة بالفرنسية، ويشكل الفلمنك غالبية السكان في بلجيكا (حوالي 60%)، وتصل أعدادهم إلى حوالي 7 ملايين نسمة.

المصدر: "nieuwsblad.be" + "زنقة 20"