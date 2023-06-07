مصور فوتوغرافي يلتقط من الأرض "تفاصيل نادرا ما تُرى" لمحطة الفضاء الدولية

في اللحظة التي تعبر فيها محطة الفضاء الدولية (ISS) بسرعة تفوق 17 ألف ميل في الساعة (27358 كم/الساعة) هلال القمر، تمكن مصور فوتوغرافي من التقاطها من الأرض في مشهد مذهل.

ونشر أندرو مكارثي مؤخرا صورة تظهر المختبر الفضائي الهائل الذي يبلغ طوله 356 قدما (573 كم) والذي يبدو وكأنه بقعة لامعة على خلفية قمر ضخم مليء بالفوهات.

My last image of the international space station brought a lot of "interesting" conversations to the thread say the least. Everything from the moon is a hologram to I'm paid by NASA to fake these images. Here's a short thread about my take on these ideas. pic.twitter.com/II3C7uVgqD — Andrew McCarthy (@AJamesMcCarthy) May 28, 2023

وقال مكارثي إنه قاد سيارته إلى مكان بعيد في صحراء سونوران ووضع معداته بين الصبار في حرارة 105 درجة فهرنهايت (40.5 درجة مئوية)، على أمل التقاط تفاصيل المحطة التي نادرا ما تظهر في الصور.

Here’s a slowed down raw video from the wider shot (2800mm vs 4125mm) so you can see the path of the transit. I combined and stacked these individual frames to sharpen up the final image above. pic.twitter.com/YhJHnue5mI — Andrew McCarthy (@AJamesMcCarthy) May 26, 2023

These transits are always under a second, so camera write speed matters. Also, take this time to focus on the subject, and take test frames. Always shoot with the lowest ISO/Gain possible, but keep exposure length at no longer than 1ms or 1/1000s (ISS is fast). pic.twitter.com/F4mseo5ujU — Andrew McCarthy (@AJamesMcCarthy) May 24, 2023

وأضاف: "حدث هذا العبور في الساعة 4:50 مساء، لذلك كانت الشمس ما تزال غائبة. وهذا جعل القمر أقل تباينا (الاختلاف في اللون أو الاختلاف في الظل الذي يجعل الأشياء واضحة في الصورة ويفرقها عن بعضها) ويصعب التعديل البُؤري للكاميرا على أجهزتي. ولحسن الحظ، كانت محطة الفضاء الدولية ما تزال مشرقة بما يكفي لالتقاطها في مثل هذه الظروف".

وتقع محطة الفضاء الدولية على ارتفاع 254 ميلا (400 كم) فوق سطح الأرض و238900 ميلا (384472 كم) عن القمر.

For my latest shot, I had to drive to a random spot in the desert and set up up my telescopes among the weeds and cacti. I think the final image was worth the effort, but I’ll let you decide when I release it tomorrow! pic.twitter.com/7syMDOro0E — Andrew McCarthy (@AJamesMcCarthy) May 25, 2023

وتتحرك المحطة الضخمة خمسة أميال في الثانية، لتكمل عبورا كاملا للقمر في نحو نصف ثانية.

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ونصب مكارثي تلسكوبين في الصحراء، بحيث يكون يضمن عمل أحدهما في حالة فشل الآخر خلال المهمة، وهو ما حدث معه في الماضي.

وشارك مكارثي في بيان صحفي: "أستخدم تلسكوبين لعدة أسباب. في الوقت الحالي، أفتقد نحو ثلثي الطلقات إما بسبب عطل في المعدات أو بسبب الطقس. ويساعد التلسكوب الثاني في التخلص من المتغيرات. كما يسمح لي باستخدام الكاميرات الملونة والأحادية اللون بنقاط قوة مختلفة. وتم التقاط هذه الصورة باستخدام كليهما، لذلك تمكنت من دمج الصور النهائية".

ومع ذلك، لم يكن لدى مكارثي سوى لحظة لالتقاط عبور محطة الفضاء الدولية عبر القمر، وفي الواقع ربع ثانية.

وتتحرك محطة الفضاء الدولية بسرعة هائلة تبلغ 17500 ميل في الساعة (27358 كم/الساعة)، لذلك يجب أن تكون تعريضات الكاميرا قصيرة جدا لمنع ضبابية الحركة.

وأوضح: "كنت أصور مع تعريضات ضوئية 0.2 مللي ثانية (1/5000 ثانية)، ولكن حتى مع مثل هذه التعريضات القصيرة، تحركت المحطة نحو مترين داخل كل لقطة".

المصدر: ديلي ميل