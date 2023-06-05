حزب "الخضر" الألماني يطالب بمنع مسابقة فرقة "رامشتاين" من اختيار فتيات الصفوف الأمامية

طالب حزب "الخضر" الألماني سلطات ميونخ بمنع فرقة رامشتاين الموسيقية من إجراء مسابقة لاختيار الفتيات في الصفوف الأمامية عشية حفل في المدينة، بعد تهم ضد قائد الفرقة تيل ليندمان.

وكتبت صحيفة Münchner Abendzeitung: "في طلب تحت مسمى -حفلات موسيقية آمنة للجميع-، تم إرسال طلب إلى قسم إدارة المنطقة للتحقق من إمكانية حظر ما يسمى بـ -Row Zero-".

يشير "Row Zero" إلى الاسم الذي يطلق على مساحة مقيدة خاصة أمام المنصة محجوزة لمجموعة من بعض الشابات ليحضرن الحفلة الموسيقية، ويتم اختيارهن من قبل "مديرة اختيار الممثلين" ألينا ماكيفا.

ونشرت الفرقة على "إنستغرام" بيانا رسميا أكد فيه أعضاء الفرقة أنه من المهم بالنسبة لهم أن يكون لديهم هواية مريحة وآمنة للجماهير "أمام المسرح وخلفه". وأدانت المجموعة أي "اعتداء" وحثت المعجبين على عدم مضايقة الفتيات اللاتي وجهن اتهامات ضد ليندمان.

وفي وقت سابق، تم توجيه ادعاءات الاعتداء الجنسي إلى تيل ليندمان، قائد فرقة الميتال الألمانية رامشتاين – أشهر فرقة في البلاد حول العالم.

واتهمت فتاة تدعى شيلبي لين (24 عاما) ليندرمان، (60 عاما)، وطاقمه على حساباتها على "تويتر" و"إنستغرام"، بإضافة المخدرات إلى مشروبها قبل حفل "رامشتاين" في فيلنيوس، وليتوانيا. ووفقا للفتاة عرض عليها أيضا ممارسة الجنس معها.

في أعقاب الحادث، اتصل عدد من النساء دون الكشف عن هوياتهن بمحطات إذاعية NDR وSüddeutsche Zeitung، ووجهن اتهامات خطيرة ضد قائد الفرقة، متهمات أعضاء فرقة الروك بتجنيد المعجبين الجميلات بحيث يمكن للمشاركين الاحتفال مع الموسيقيين قبل العرض أو بعده.

المصدر: نوفوستي