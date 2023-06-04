منقبون غير شرعيين عن الذهب يلقون حتفهم خنقا في انهيار منجم مغلق في فنزويلا

لقي 12 شخصا حتفهم في منجم مغلق للذهب في إل كاياو، جنوب شرق فنزويلا وهي منطقة التعدين والتنقيب عن الذهب، بحسبما أعلنه مسؤول في فرق الإغاثة لوكالة فرانس برس يوم السبت.

بدوره، صرّح السكرتير العام لأمن المواطنين في دولة بوليفار، الجنرال ادغار كولينا رييس أنّه "حتى اليوم، لدينا 12 متوفين"، مبينا أنهم "دخلوا منجما مغلقا منذ فترة طويلة"، إذ وقع الحادث يوم الأربعاء المنصرم.

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وقال كولينا رييس إن "المياه غمرت المنجم بسبب الأمطار" مما حرم عمال المناجم من الأكسجين، وأضاف أنهم "توفوا بسبب فشل في التنفس".

وتابع المصدر نفسه أنه تم انتشال 7 جثث يوم السبت و5 أخرى يوم الجمعة مشيرا إلى أنّهم نقلوا إلى المشرحة من أجل تحديد هوياتهم.

هذا وأدّى انهيار صالة في منجم في المنطقة نفسها في 2021 إلى مقتل شخص واحد بينما تم إنقاذ 34 شخصا آخرين.

يشار إلى أن عمليات التنقيب عن الذهب والتعدين غير القانوني شائعة في جنوب فنزويلا.

ويعمل عمال هذه المناجم في أغلب الأحيان في ظروف صعبة، وتقع حوادث بينما تسيطر عصابات إجرامية على جزء كبير من هذا القطاع.

المصدر: أ ف ب