معاه فلوس كتير في البنوك.. ريم طارق تطالب زوجها حسن شاكوش بدفع نفقة قدرها 2 مليون جنيه

أقامت ريم طارق زوجة حسن شاكوش دعوى نفقة ضد زوجها المطرب حسن شاكوش، تطالبه فيها بدفع 2 مليون جنيه، وذلك بعد الخلافات التي نشبت بينهما سابقا طردها على أثرها من مسكن الزوجية.

وجاء في الصحيفة المقدمة لمحكمة الأسرة بأكتوبر من قبل دفاع ريم طارق، المستشارة هايدي فضالي، أن حسن شاكوش لم ينفق على الزوجة من تاريخ طردها من منزل الزوجية في 1 مايو 2023 لخلافات زوجية، وأن الزوجة مقيمة في منزل أسرتها.

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وذكرت أن زوجها لم ينفق عليها بدون مبرر شرعي أو قانوني ضاربا بالقانون والشرع والعادات والتقاليد عرض الحائط رغم قدرته على الإنفاق عليها.

وقالت هايدي فضالي في الدعوى المقدمة لمحكمة الأسرة، إن حسن شاكوش يعمل مغني ومطرب مهرجانات ويمتلك حسابات عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك،" "تويتر"، "تيك توك"، ويوتيوب، و"إنستغرام" ويمتلك مئات الملاين من المتابعين على تلك المنصات كما أن محتواه الذي يقدمه تصل نسبة مشاهداته مليار المشاهدات، مؤكدة أن هذا الرقم فعلي وليس مبالغ فيه.

وأضافت أن دخل الفنان حسن شاكوش في الساعة الواحدة يتخطى ملايين الجنيهات، وذلك نظرا لنسبة المشاهدات.

وأشارت أيضا إلى أنه عضوا بنقابة المهن الموسيقية وله ودائع وأرصدة بالبنوك وأصول ثابتة تتجاوز مئات الملايين وبعض المشاريع (مطاعم ومقهى) وأيضا فيلا 12 بكمبوند ليك دريم الكائن بجوار مول مصر باهظة الثمن.

كما أن لديه حسابات في جميع البنوك، بجانب السيولة المادية التي يمتلكها بخزنته الخاصة بالمنزل من الحفلات اليومية التي يقيمها في الملاهي الليلية والكافيهات غير الحفلات التي يحييها داخل مصر وخارجها، بالإضافة إلى مشاهدات اليوتيوب التي تدر عليه أرباحا يومية وشهرية وسنوية، وبذلك فإن دخله الشهري لا يقل عن 30 مليون جنيها إن لم يكن أكثر.

وذكرت أن موكلتها كانت في أمسّ الحاجة إلى نفقة تكفل لها الحياة الكريمة وطالبته مرارا وتكرارا بكافة الطرق والوسائل الودية بالإنفاق عليها إلا أنه لم يمتثل إلى ذلك بغير حق.

وطلب دفاع ريم طارق نفقة زوجية تكفل لها الحد الأدنى من المعيشة التي لا تقل عن 2 مليون جنيه من تاريخ الامتناع عن الإنفاق عليها حتى إقامة الدعوى أو النفقة العادلة.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري