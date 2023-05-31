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مصر.. اشتعال النيران في ميكروباص وتفحّم وإصابة 9 ركاب (صورة)

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مصر.. اشتعال النيران في ميكروباص وتفحّم وإصابة 9 ركاب (صورة)
Globallookpress
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شبّت النيران في سيارة ميكروباص على الطريق الأوسط بمدينة 6 أكتوبر بمصر ما أسفر عن تفحم 6 جثث ونجاة 3 أشخاص كانوا بداخله.

وفي التفاصيل، تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارا من إدارة شرطة النجدة باشتعال سيارة ميكروباص بالطريق المذكور، وانتقلت على إثرها الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبيّن بالفحص اشتعال سيارة ميكروباص عند صينية الواحات - اتجاه الفيوم، بجوار مساكن أبناء الجيزة.

مصر.. اشتعال النيران في ميكروباص وتفحّم وإصابة 9 ركاب (صورة)

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج، كما دفع مدير الحماية المدنية بسيارة إطفاء للسيطرة على الحريق.

المصدر: نبض

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