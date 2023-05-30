إيران.. شاب يدخل جسما غريبا إلى معدته بطريقة صادمة! (صورة)

في واقعة غريبة من نوعها، تمكن الأطباء في إيران من إنقاذ شاب (30 عاما)، قدِم للمستشفى لاستخراج علبة مزيل عرق من معدته، بعد أن أدخلها إلى جسده بطريقة "صادمة".

وحسبما ذكرت صحيفة "دايلي ميل"، طلب الشاب المجهول المساعدة بعد ساعتين من إدخال العبوة في من فتحة الشرج، ويرجح أن يكون السبب متعلق بـ"المتعة الجنسية".

وكشف الأطباء الذين عالجوه، ثم نشروا قصته في مجلة طبية، أنه كان يشكو من آلام كبيرة في المعدة، في حين أنه اعترف بأنه قد قام سابقا بإدخال جسم غريب "غير معقد" في شرجه، على الرغم من أنه ليس من الواضح ما هو.

وكشفت الفحوصات التي أجريت على فتحة الشرج عن عدم وجود علامات صدمة أو نزيف أو جروح، في حين أن المسعفين أيضا لم يتمكنوا من العثور على "أي جزء من العلبة"، وفق ما كتب الفريق في المجلة المرئية لطب الطوارئ.

وكان الرجل يعاني من ألم شديد لدرجة أنه لم يتمكن من الخضوع لـ"فحص المستقيم الإصبعي" (فحص طبي للشرج)، مما أجبر الفريق الطبي على استخدام صور الأشعة السينية للعثور على المكان الذي ذهبت إليه العلبة، ثم نقل إلى غرفة العمليات في قسم الطوارئ بجامعة طهران للعلوم الطبية، حيث قام الجراحون بشق بطنه وأخرجوا العلبة في نفس اليوم، بينما أمضى يوما آخر في المستشفى، وعرض على طبيب نفسي قبل أن العودة إلى المنزل.

غالبا ما يقوم الأشخاص الذين يضعون أشياء في شرجهم، بذلك، من أجل المتعة الجنسية، ويرجع ذلك جزئيا إلى عدد الأعصاب في فتحة الشرج مما يجعلها شديدة الحساسية، ويمكن للرجال محاكاة البروستات، وهي جزء مثير للشهوة الجنسية من الجهاز التناسلي الذكري، فيما تحذر العديد من التقارير من خطورة هذا التصرف.

المصدر: "دايلي ميل"