مصر.. فتاة الساحل "ديانا" تكشف استغلال خال صديقتها حداثة سنّها واعتداءه عليها

أحيل سائق إلى محكمة الجنايات بعد اتهامه بخطف طفلة وهتك عرضها بغير قوة أو تهديد وذلك في منطقة الساحل بالعاصمة القاهرة، حيث استمعت النيابة إلى أقوال المجني عليها.

وأصدرت جهات التحقيق المختصة بنيابة شمال القاهرة الكلية هذه الإحالة، بعد أن أقرّت الطفلة "ديانا" المجني عليها - في إطار تحقيقات النيابة العامة - أنّها تعرفت على المتّهم في سبتمبر العام الماضي خلال حضورها حفل عيد ميلاد صديقتها، نجلة شقيقته، في مسكنها، واستمر بعد ذلك في مراسلتها، ونشأت بينهما علاقة عاطفية.

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يشار إلى أن والدة الطفلة نهرتهما، وأمرت الشاب بالابتعاد عن الفتاة وعدم التواصل معها مرة أخرى بعد اكتشافها أمر علاقتهما.

إلّا أنه عاود التواصل معها مجدداً واصطحبها إلى العين السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة المرج دون إكراه للمبيت معه لمدة يومين، وخلالها مارس أفعال تمثلت في تجريدها من ملابسها وتحسّسه بیده لمواطن عفتها برضاها مستغلا قلة إدراكها نظراً لحداثة سنها.

هذا وقد اقترنت الجناية بجناية هتك عرض المُخْتطفة؛ إذ أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بغير قوة أو تهديد.

المصدر: صدى البلد