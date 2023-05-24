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الشيشان.. انفجار بالونات الهيليوم يفاجئ طلاب مدرسة أثناء حفل انتهاء العام الدراسي (فيديو)

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الشيشان.. انفجار بالونات الهيليوم يفاجئ طلاب مدرسة أثناء حفل انتهاء العام الدراسي (فيديو)
vk.com/@livekuban_ru
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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر انفجارا لبالونات الهيليوم كانت معدة للاحتفال بنهاية العام الدراسي في إحدى المدارس في الشيشان.

وتبعا لموقع livekuban فإن طلاب مدرسة في قرية أليروي الشيشانية، وخلال احتفالهم بانتهاء العام الدراسي أصيبوا بالرعب بعد انفجار بعض بالونات الهيليوم التي كانت مخصصة للاحتفال.

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وأشار الموقع إلى أن الحادثة لم تسفر عن إصابة أي شخص، وتابع الطلاب احتفالهم بالأغاني والرقصات، وأطلقت في نهاية الاحتفال بالونات الهيليوم في السماء.

ووفقا للتقاليد المتبعة في الاتحاد الروسي يجتمع طلاب المدارس الثانوية والمعلمين في نهاية العام الدراسي لتهنئة الخريجين الذين أنهوا حياتهم المدرسية، وتقام احتفاليات موسيقية وغنائية بهذه المناسبة.

المصدر: وكالات روسية

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