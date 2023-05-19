تونس.. فتح تحقيق إثر تخريب مجسّم لأقصى نقطة في قارة إفريقيا (صورة)

أفاد والي بنزرت التونسية، سمير عبد اللاوي، بفتح تحقيق من قبل وحدات الحرس إثر الاعتداء الذي طال المجسم الرمز لأقصى نقطة في قارة إفريقيا بمنطقة راس أنجلة بمعتمدية بنزرت الجنوبية.

وأضاف سمير عبد اللاوي أنه تم أيضا توجيه لجنة مشتركة تتركب من معتمد هذه المنطقة وممثلي الإدارات الجهوية للسياحة والثقافة والبلدية بمعية المصالح الأمنية وذلك من أجل اتخاذ الإجراءات العاجلة لإعادة تهيئة المجسم بالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية المحلية منها والجهوية والمركزية.

ومن جانبه، أكد معتمد بنزرت الجنوبية فيصل العجمي، أنه تم الانطلاق اليوم في إجراءات إعادة ترتيب وإصلاح المجسم ومحيطه من خلال إعادة التهيئة العامة للمكان وبحث إمكانيات تعزيز نقطة الحراسة القارة للموقع وغيرها من إجراءات الحفاظ على الموقع.

ودعا المعتمد النسيج المواطني والجمعياتي والمجتمعي بالجهة، لمعاضدة مجهودات الدولة في الحفاظ على المكان والتصدي لكل محاولات الاعتداء والتخريب التي قد تطاله.

وكان المجسم تعرض إلى عملية تخريب متعمد من قبل مجهولين في حركة شجبتها جميع المكونات الرسمية والمجتمعية باعتبارها طالت موقعا بات منذ سنة 2014 تاريخ إنجازه عنوانا دوليا وعالميا لمنطقة راس انجلة البحرية ولولاية بنزرت وللبلاد التونسية عامة، ومزارا من قبل الجميع من الداخل والخارج لالتقاط الصور التذكارية باعتباره أقصى نقطة في قارة إفريقيا.

المصدر: وسائل إعلام تونسية