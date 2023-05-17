وزيرة الخارجية الليبية تلفت الانتباه بإطلالة فولكلورية مزركشة (صور)

لفتت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، الأنظار في أحدث ظهور لها، حيث خلعت البدلة الرسمية وظهرت في ثياب فولكلورية ومزركشة.

وجاء ظهور المنقوش في لباس فولكلوري خلال مقابلة أجرتها مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) في ختام زيارتها الرسمية إلى البلاد، حيث أعربت عن الفخر والتقدير للعلاقات التاريخية المتجذرة والممتدة طويلا بين بلادها ودولة الكويت والشعبين.

وخلال لقائها نظيرها الكويتي سالم الجابر الصباح ظهرت بفستان أزرق مزركش.

التقيت بالعاصمة الكويتية أخي معالي وزير الخارجية الشيخ سالم الجابر الصباح. كان اجتماعاً مثمراً ويعكس قوة علاقات بلدينا، وانحياز دولة الكويت الشقيقة، لصالح الليبيين واستقرار بلادهم، ودعم الانتخابات الوطنية بها والسلام، وتنسيق مواقف البلدين إزاء القضايا العربية الراهنة. pic.twitter.com/fROUemuoNv — Dr. Najla Elmangoush (@NajlaElmangoush) May 16, 2023

وقبل ذلك وخلال لقائها رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، ظهرت بفستان مزركش أخضر اللون.

التقيت بفخامة رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون.بالعاصمة الجزائرية، خلال زيارة عمل رسمية لتوحيد مواقف بلدينا إزاء التطورات في السودان، جدد الرئيس دعم الأشقاء بالجزائر استقرار ليبيا، ومواصلتهم دعم وتطوير علاقات التعاون التاريخية بين البلدين بما يخدم شعبينا الشقيقين. pic.twitter.com/61vam7bxZC — Dr. Najla Elmangoush (@NajlaElmangoush) May 4, 2023

ولفتت المنقوش الأنظار بهذه الإطلالات حيث أنها في العادة، وخلال اللقاءات الرسمية تلتزم بارتداء البدلة.

المصدر: RT