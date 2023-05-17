 
مباشر

وزيرة الخارجية الليبية تلفت الانتباه بإطلالة فولكلورية مزركشة (صور)

متفرقات

وزيرة الخارجية الليبية تلفت الانتباه بإطلالة فولكلورية مزركشة (صور)
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vbqo

لفتت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، الأنظار في أحدث ظهور لها، حيث خلعت البدلة الرسمية وظهرت في ثياب فولكلورية ومزركشة.

وجاء ظهور المنقوش في لباس فولكلوري خلال مقابلة أجرتها مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) في ختام زيارتها الرسمية إلى البلاد، حيث أعربت عن الفخر والتقدير للعلاقات التاريخية المتجذرة والممتدة طويلا بين بلادها ودولة الكويت والشعبين.

وخلال لقائها نظيرها الكويتي سالم الجابر الصباح ظهرت بفستان أزرق مزركش. 

وقبل ذلك وخلال لقائها رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، ظهرت بفستان مزركش أخضر اللون.

ولفتت المنقوش الأنظار بهذه الإطلالات حيث أنها في العادة، وخلال اللقاءات الرسمية تلتزم بارتداء البدلة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا