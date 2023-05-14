مصر.. القضاء يخلي سبيل زوجة مطرب المهرجانات

قررت النيابة العامة في مدينة أكتوبر بمصر، إخلاء سبيل زوجة مطرب المهرجانات حسن شاكوش، في واقعة اتهامها بنشر أخبار كاذبة وسرقة مشغولات ذهبية وأموال من شقة الزوجية.

يشار إلى أنه من المقرر أيضا استدعاء حسن شاكوش للاستماع إلى أقواله في البلاغ المقدّم منه ضد زوجته، في حين طالب دفاع زوجة حسن شاكوش، فهد مرزوق، أمام النيابة بالاستماع إلى أقوال المأذون في واقعة كون موكلته "ليست بكرا رشيدا".

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وقدم دفاع زوجة حسن شاكوش مستندات تثبت سلامة موقف زوجته واتهم زوجها والمأذون بتزوير أوراق رسمية.

هذا وقد مثلت اليوم زوجة شاكوش أمام جهات التحقيق للاستماع إلى أقوالها في البلاغ المقدّم من زوجها يتهمها فيه بنشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي وسرقة مشغولات ذهبية وأموال من شقة الزوجية.

تجدر الإشارة إلى أن مدير الإدارة العامة للمباحث كان قد تلقى إخطارا من مفتش المباحث، يفيد بحضور ريم طارق 28 سنة - ربة منزل ومقيمة داخل مكان سكني شهير إلى القسم لتضررها من زوجها حسن منصور وشهرته "حسن شاكوش" بعد طردها من منزل الزوجية منذ أيام والاستيلاء على المنقولات الزوجية وشبكتها وإيصال أمانة لصالحها كبديل مؤخر الصداق.

المصدر: مصراوي