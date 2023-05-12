فنان مصري شهير يتحدث عن رسالة تلقاها من النجم محمد صلاح

تحدث الفنان المصري أكرم حسني عن رسالة تلقاها من نجم نادي ليفربول الدولي المصري محمد صلاح.

وفي مقابلة مع برنامج "Sold Out"، أوضح أكرم حسني قائلا: "واحنا بنعرض مسلسل مكتوب عليا لقيت محمد صلاح باعت لي على إنستغرام بيقول لي كلام حلو ودي من أحلي الحاجات اللي حصلت لي".

وعن علاقته بكرة القدم روى أكرم حسني موقفا طريفا تعرض له قائلا: "مرة كان في معسكر للمنتخب في فندق قرب مدينة الإنتاج، وأنا كنت بشتغل في المكان ده ففي واحد قالي يا أبو حفيظة قولت له أزيك وكملت عشان أعرف بعد كده انه كان مؤمن زكريا".

المصدر: "مصراوي"