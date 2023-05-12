الهولندي فرانك هوغربيتس يهاجم خبيرا جيولوجيا عربيا وصفه بـ"الدجال"

هاجم الهولندي الشهير فرانك هوغربيتس، المشككين في توقعاته حول الأنشطة الزلزالية حول العالم، لافتا إلى أن "هناك علماء يحاولون تشويه سمعته"، واصفا تصرفاتهم بـ "العار".

ويأتي ذلك بعد أن غرد الباحث في علم الجيولوجيا اللبناني الدكتور طوني نمر قائلا: " لقد تلقيت العديد من الاستفسارات حول أحدث تنبؤات زلزال فرانك هوغربيتس..جوابي هو: يجب أن يكون واضحا الآن أن السيد هوغربيتس هو دجال زلازل وليس عالما..ادعاءاته ليست صحيحة علميا..حان الوقت لتجاهل توقعاته التي لا تنتهي أبدا".

من جهته، أعاد هوغربيتيس نشر تغريدة طوني النمر، معلقا عليها بالقول: "أعطيت تحذيرا من وقوع زلزال كبير في 9 مايو. وفي اليوم التالي وقع زلزال بقوة 7.5 على مقياس ريختر في تونجا..مع ذلك، لا يزال هناك علماء يحاولون تشويه سمعتي".

وأردف: "يجب أن يكون واضحا الآن أن هؤلاء العلماء يفضلون أن يظلوا جاهلين ويرفضون إلقاء نظرة على بيانات معهد أبحاث لرصد الهندسة بين الأجرام السماوية ذات الصلة بالنشاط الزلزالي.. إنه عار عليهم".

I gave a major earthquake warning on 9 May. The next day a M 7.5 #earthquake occurred at Tonga. Yet, there are still scientists who try to discredit me. It should be clear by now that these scientists prefer to remain ignorant and refuse to look at the #SSGI data. It's a shame. https://t.co/VQKkgOHgQ9pic.twitter.com/uOJe6sIBSn — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) May 12, 2023

المصدر: RT