الأردن.. إيواء الأفاعي السّامة واستخلاص لقاح محلي للوقاية من لدغها

أعلن خبير الأفاعي الأردني ياسين الصقور عن مبادرة بالتعاون مع محمية "حديقة الأردن" لاستحداث مأوى للأفاعي السامة في البلاد لاستخلاص السموم منها، وصناعة اللقاحات المضادة لسمّها.

وقال الصقور أن هذا الأمر بانتظار الموافقات الرسمية، مضيفا في تصريحات لموقع "خبرني"، أنها المبادرة الأولى من نوعها في الوطن العربي بمنطقة اليادودة جنوبي العاصمة عمّان.

وأضاف أن المبادرة ستساهم باستخلاص السموم من الأفاعي وصناعة اللقاحات الخاصة للوقاية من لدغات الأفاعي ضمن فريق طبّي متكامل على نفقة الحديقة.

كما طالب الخبير دعم الجهات المعنية في مكافحة الأفاعي السّامة وصناعة لقاح أردني خاص بالأفاعي.

وبيّن أن المجموعة حصلت على مطاعيم من متبرع سعودي بقيمة ألفي دينار وأنّها متوفرة في وقت الحاجة.

المصدر: خبرني