في قضية تعود لعهد حسني مبارك.. ابنة أحمد راتب تقاضي إعلامية مصرية بعد تصريحاتها ضد والدها (فيديو)

قالت لمياء، نجلة الفنان المصري الراحل أحمد راتب، إنها بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الإعلامية ريهام سعيد، بعد تصريحاتها عن شهادة والدها في قضية وفاء مكي.

وأضافت لمياء فى تصريح لبوابة "فيتو" المصرية "الحقيقة أنا ماعرفش ريهام سعيد قالت كدا ليه؟ يمكن عايزة تطلع تريند، ومستندة على شاهد طلعت صوته بدون أي إثبات تاني، وأنا بدأت في إجراءات قضية التشهير بالفعل".

كما قالت لمياء راتب في تصري لموقع "القاهرة 24" إن ريهام سعيد عرضت مقطعا صوتيا لشخص لم تذكر اسمه، كان شاهدا في قضية الفنانة وفاء مكي، وقالت إن أحمد راتب وممدوح وافي أخذا حكما بالحبس عاما كاملا مع إيقاف التنفيذ بسبب شهادتهما زورا لصالح وفاء مكي.

وأكدت لمياء راتب أن والدها ليس له أي علاقة بقضية وفاء مكي ولم يتعامل معها بشكل شخصي من الأساس ولا يعرفها حتى يشهد في القضية، وأن ريهام سعيد لم تعرض أي دليل أو إثبات على حكم حبسهما، مشيرا إلى أن فريق إعداد ريهام سعيد لم يتواصل معهم لتحري الدقة.

وطالبت ابنة أحمد راتب الإعلامية ريهام سعيد بالتواصل معها خلال 48 ساعة وإلا سوف تقاضيها بتهمة التشهير، مشيرة إلى أن ما حدث رمي اتهامات لشخص متوفى لم يبق له إلا عمله الصالح ولا نريد زج اسم والدي في أي أزمة، مشيرة إلى أن ريهام سعيد تحب افتعال التريند، ولذلك أعادت قضية وفاء مكي للساحة من جديد بعد أكثر من 22 عاما.

وكانت الإعلامية ريهام سعيد قالت خلال برنامجها "صبايا الشمس" الذي يعرض على شاشة "الشمس" إن "هناك أحد شهود العيان قال لها إن أحمد راتب وممدوح وافي شهدا زورا في قضية وفاء مكي التي مر عليها 22 عاما".

وعلى جانب آخر، عادت قضية الفنانة وفاء مكي للساحة من جديد، إذ خرجت الفنانة هند عاكف عن صمتها لأول مرة وقالت في تصريحات تلفزيونية إن ميار الببلاوي لديها دليل براءة وفاء مكي في قضية تعذيب الخادمتين.

وأكدت ميار الببلاوي في تصريحات تلفزيونية لأول مرة أن وفاء مكي بالفعل بريئة، وبعد ساعات تفاجأ الجمهور بتراجع ميار الببلاوي عن شهادتها لصالح وفاء مكي، مؤكدة أن وفاء مذنبة وبالفعل عذبت الخادمتين.

وبدأت الأزمة بعدما ظهرت الفنانة وفاء مكي في أحد البرامج التليفزيونية وأكدت زميلتها الفنانة هند عاكف أن ميار الببلاوي تحدثت معها بخصوص إخفائها شهادة براءة الفنانة وفاء مكي منذ ما يقرب من 22 عاما وأنها ترغب في الظهور والإدلاء بالشهادة حتي تتخلص من عقدة الذنب.

المصدر: وسائل إعلام مصرية