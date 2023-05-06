إصابة 39 سودانيا بحادث مروع في بني سويف المصرية (صور)

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نشر موقع "مصر تايمز" الصور الأولى لحادث انقلاب حافلة على طريق الصحراوي الشرقي نطاق محافظة بني سويف، أسفر عن إصابة 39 سودانيا.

وفي وقت سابق، تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب أتوبيس شمال نفق سنوي نطاق محافظة بني سويف، ووقوع مصابين.

موقع "مصر تايمز"

ودفع إسعاف بني سويف بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

موقع "مصر تايمز"

المصدر: "مصر تايمز"