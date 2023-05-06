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إصابة 39 سودانيا بحادث مروع في بني سويف المصرية (صور)

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إصابة 39 سودانيا بحادث مروع في بني سويف المصرية (صور)
موقع "مصر تايمز"
إصابة 39 سودانيا في انقلاب حافلة في بني سويف - مصر
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نشر موقع "مصر تايمز" الصور الأولى لحادث انقلاب حافلة على طريق الصحراوي الشرقي نطاق محافظة بني سويف، أسفر عن إصابة 39 سودانيا.

وفي وقت سابق، تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب أتوبيس شمال نفق سنوي نطاق محافظة بني سويف، ووقوع مصابين.

إصابة 39 سودانيا بحادث مروع في بني سويف المصرية (صور)
موقع "مصر تايمز"
إصابة 39 سودانيا في انقلاب حافلة في بني سويف - مصر

ودفع إسعاف بني سويف بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 39 سودانيا بحادث مروع في بني سويف المصرية (صور)
موقع "مصر تايمز"

المصدر: "مصر تايمز"

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