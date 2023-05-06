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السعودية.. ضبط 1.2 مليون قرص مخدر مخبأة بألواح زجاجية (صور)

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السعودية.. ضبط 1.2 مليون قرص مخدر مخبأة بألواح زجاجية (صور)
أكثر من 1.2 مليون قرص مخدر مخبأة باحترافية داخل ألواح زجاجية
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ضبط الأمن السعودي أكثر من 1.2 قرص مخدر من مادة الإمفيتامين مخبأة باحترافية داخل ألواح زجاجية، وألقت القبض على 7 أشخاص.

وصرّح المتحدث باسم الأمن العام في المملكة العربية السعودية أن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن رصد نشاط إجرامي لاستقبال وترويج المخدرات في استراحة بمحافظة المزاحمية بمنطقة الرياض.

السعودية.. ضبط 1.2 مليون قرص مخدر مخبأة بألواح زجاجية (صور)أكثر من 1.2 مليون قرص مخدر مخبأة باحترافية داخل ألواح زجاجية

وأشار المتحدث إلى أنه تمت مداهمة الشبكة والقبض على 7 أشخاص، 3 مقيمين من الجنسيات المصرية والسورية والبنغلاديشية، ومقيمان من الجنسية اليمنية ومواطنان، كانت بحوزتهم 1,266,000 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة باحترافية داخل ألواح زجاجية.

السعودية.. ضبط 1.2 مليون قرص مخدر مخبأة بألواح زجاجية (صور)أكثر من 1.2 مليون قرص مخدر مخبأة باحترافية داخل ألواح زجاجية

هذا وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

المصدر: عكاظ

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