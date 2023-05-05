"شعور عظيم عندما تنفرد مع الجبال".. وفاة مصور سعودي شهير بين جبال السودة (صور)

توفي المصور السعودي هاني الزهراني في المكان الذي يعشقه والذي طالما ارتقى إلى قممه في أحضان الطبيعة التي خلدها في صوره وذهب إليها في نهاية المطاف.

ورحل المصور الزهراني بعد سقوطه من أعلى جبال السودة في أبها خلال مهمة تصوير، وسط صدمة محبيه، تاركا أثراً طيباً في نفوسهم، لأنه يعتبر من المصورين المميزين في مجاله.

رؤية الجبال والتواجد فيها له شعور لا يوصف

Mountains have fascinated me ever since I can remember



Saudi Arabia 🇸🇦 📍السعودية pic.twitter.com/AAgYTNukSc — Hani Alzahrani | هاني الزهراني (@_hanialzahrani) February 6, 2023

وكان قد قال في إحدى تغريداته التي أرفقها بصوره المميزة: "شعور عظيم عندما تنفرد بالمكان .. مع الجبال في ساعات الصباح الأولى"، كما قال أيضا في تغريدة مصورة أخرى: "أينما تذهب يصبح جزء منك بطريقة أو بأخرى .. لذلك اختار أن أذهب إلى الطبيعة".

يا له من ربيع ومنظر نادر

جبال مكة العظيمة اكتست باللون الأخضر



What a rare sight, Makkah mountains covered in green pic.twitter.com/idkeHicE3m — Hani Alzahrani | هاني الزهراني (@_hanialzahrani) January 21, 2023

وضجت الكثير من صفحات وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، بالحديث عن وفاة الزهراني الذي يتحدّر من قرية النصباء بمنطقة الباحة، وكان يشغل مدير قسم التصوير بصحيفة مكة الإلكترونية بالمنطقة الشرقية، كما عمل مصورا في نادي الاتحاد السعودي.

لوفوتن النرويج Lofoten Norway 🇳🇴 pic.twitter.com/IhwcgxCZSb — Hani Alzahrani | هاني الزهراني (@_hanialzahrani) December 29, 2022

Wherever you go becomes a part of you somehow, so I choose to go to nature



أينما تذهب يصبح جزء منك بطريقة أو بأخرى لذلك

اختار أن أذهب إلى الطبيعة https://t.co/ChVYIYOWexpic.twitter.com/yUi9HzA8XD — Hani Alzahrani | هاني الزهراني (@_hanialzahrani) August 4, 2021

شعور عظيم عندما تنفرد بالمكان

مع الجبال في ساعات الصباح الأولى



Still mornings with no one else around, Just me and the mountains



📍مرتفعات الباحة

Al Baha Highlands 🇸🇦 pic.twitter.com/fNqYwAYFaV — Hani Alzahrani | هاني الزهراني (@_hanialzahrani) December 8, 2021

المصدر: وسائل إعلام سعودية