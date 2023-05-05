"شعور عظيم عندما تنفرد مع الجبال".. وفاة مصور سعودي شهير بين جبال السودة (صور)
توفي المصور السعودي هاني الزهراني في المكان الذي يعشقه والذي طالما ارتقى إلى قممه في أحضان الطبيعة التي خلدها في صوره وذهب إليها في نهاية المطاف.
ورحل المصور الزهراني بعد سقوطه من أعلى جبال السودة في أبها خلال مهمة تصوير، وسط صدمة محبيه، تاركا أثراً طيباً في نفوسهم، لأنه يعتبر من المصورين المميزين في مجاله.
رؤية الجبال والتواجد فيها له شعور لا يوصف— Hani Alzahrani | هاني الزهراني (@_hanialzahrani) February 6, 2023
Mountains have fascinated me ever since I can remember
Saudi Arabia 🇸🇦 📍السعودية pic.twitter.com/AAgYTNukSc
وكان قد قال في إحدى تغريداته التي أرفقها بصوره المميزة: "شعور عظيم عندما تنفرد بالمكان .. مع الجبال في ساعات الصباح الأولى"، كما قال أيضا في تغريدة مصورة أخرى: "أينما تذهب يصبح جزء منك بطريقة أو بأخرى .. لذلك اختار أن أذهب إلى الطبيعة".
يا له من ربيع ومنظر نادر— Hani Alzahrani | هاني الزهراني (@_hanialzahrani) January 21, 2023
جبال مكة العظيمة اكتست باللون الأخضر
What a rare sight, Makkah mountains covered in green pic.twitter.com/idkeHicE3m
وضجت الكثير من صفحات وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، بالحديث عن وفاة الزهراني الذي يتحدّر من قرية النصباء بمنطقة الباحة، وكان يشغل مدير قسم التصوير بصحيفة مكة الإلكترونية بالمنطقة الشرقية، كما عمل مصورا في نادي الاتحاد السعودي.
لوفوتن النرويج Lofoten Norway 🇳🇴 pic.twitter.com/IhwcgxCZSb— Hani Alzahrani | هاني الزهراني (@_hanialzahrani) December 29, 2022
Wherever you go becomes a part of you somehow, so I choose to go to nature— Hani Alzahrani | هاني الزهراني (@_hanialzahrani) August 4, 2021
أينما تذهب يصبح جزء منك بطريقة أو بأخرى لذلك
اختار أن أذهب إلى الطبيعة https://t.co/ChVYIYOWexpic.twitter.com/yUi9HzA8XD
شعور عظيم عندما تنفرد بالمكان— Hani Alzahrani | هاني الزهراني (@_hanialzahrani) December 8, 2021
مع الجبال في ساعات الصباح الأولى
Still mornings with no one else around, Just me and the mountains
📍مرتفعات الباحة
Al Baha Highlands 🇸🇦 pic.twitter.com/fNqYwAYFaV
المصدر: وسائل إعلام سعودية