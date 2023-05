"شعور عظيم عندما تنفرد مع الجبال".. وفاة مصور سعودي شهير بين جبال السودة (صور)

Wherever you go becomes a part of you somehow, so I choose to go to nature



أينما تذهب يصبح جزء منك بطريقة أو بأخرى لذلك

اختار أن أذهب إلى الطبيعة https://t.co/ChVYIYOWexpic.twitter.com/yUi9HzA8XD