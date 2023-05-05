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"شعور عظيم عندما تنفرد مع الجبال".. وفاة مصور سعودي شهير بين جبال السودة (صور)

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حساب المصور السعودي الراحل هاني الزهراني
وفاة المصور السعودي هاني الزهراني.
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توفي المصور السعودي هاني الزهراني في المكان الذي يعشقه والذي طالما ارتقى إلى قممه في أحضان الطبيعة التي خلدها في صوره وذهب إليها في نهاية المطاف.

ورحل المصور الزهراني بعد سقوطه من أعلى جبال السودة في أبها خلال مهمة تصوير، وسط صدمة محبيه، تاركا أثراً طيباً في نفوسهم، لأنه يعتبر من المصورين المميزين في مجاله.

وكان قد قال في إحدى تغريداته التي أرفقها بصوره المميزة: "شعور عظيم عندما تنفرد بالمكان .. مع الجبال في ساعات الصباح الأولى"، كما قال أيضا في تغريدة مصورة أخرى: "أينما تذهب يصبح جزء منك بطريقة أو بأخرى .. لذلك اختار أن أذهب إلى الطبيعة".

وضجت الكثير من صفحات وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، بالحديث عن وفاة الزهراني الذي يتحدّر من قرية النصباء بمنطقة الباحة، وكان يشغل مدير قسم التصوير بصحيفة مكة الإلكترونية بالمنطقة الشرقية، كما عمل مصورا في نادي الاتحاد السعودي.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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