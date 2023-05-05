ما علاقته بمصر.. فيديو متداول لهدم برج في العراق يثير الجدل (صور + فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق فيديو قالوا إنه وثق لحظة هدم برج في مجمع سياحي في بغداد، وأنه برج الرئيس الراحل صدام حسين في الجزيرة السياحية.

وتقع الجزيرة السياحية المشار إليها في الفيديو المتداول عند طرف مدينة بغداد الشمالي في نهر دجلة، وتضم برجا ومرافق أخرى.

وحسب ما أوردته خدمة فرانس برس لتقصي الحقائق، يظهر في الفيديو مشهد لانهيار بناء على شكل برج، لكن الادعاء خطأ والفيديو يصوّر هدم برج في مصر قبل عامين.

وذكرت الوكالة أن البحث عن مشاهد ثابتة من البرج على محركات البحث أرشد إلى نسخ من زوايا مختلفة منشورة على "يوتيوب" و"فيسبوك" سنة 2021، لعملية هدم برج في مدينة كفر الدوار في محافظة البحيرة شمال مصر.

وأوضحت أنه وبتعميق البحث أكثر، أمكن العثور على مقطع فيديو آخر حيث يظهر البرج نفسه قبل هدمه.

وقال ناشره إنه يعود لشركة الغزل والكيماويات في البحيرة.

أما برج الجزيرة السياحية في بغداد فهو مازال قائما ولم يخضع لأي إزالة، ويمكن العثور على صور حديثة له على خدمة خرائط غوغل.

/ Google

المصدر: أ ف ب