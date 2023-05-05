مقتل شاب بطلقات نارية في احتفالات نابولي بلقب الدوري الإيطالي

اتخذت احتفالات نابولي بلقب الدوري الإيطالي منعطفا مظلما بعد مقتل رجل يبلغ من العمر 26 عاما في نابولي صباح اليوم الجمعة.

وأفادت تقارير في نابولي بإصابة أربعة رجال بطلقات نارية احتفالية، وتم على الإثر نقلهم إلى المستشفى، حيث كان أحدهم في حالة خطيرة عند وصوله، وأعلن عن وفاته في وقت لاحق.

هذا وتم نقل رجلين آخرين إلى المستشفى بعد أن أصيبا بجروح في اليد عندما انفجرت مفرقعة نارية في أيديهما.

This is Napoli 🎇🔵🤯 pic.twitter.com/qfkAEfHp3J — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 4, 2023

ونزل المشجعون إلى شوارع نابولي، بعد أن حصد الفريق أول لقب للسكوديتو منذ 33 عاما. وقد اشتعلت نابولي بالألعاب النارية.

Scenes in Naples tonight after Napoli win their first league title for 33 years. pic.twitter.com/kkOOaWE1Xb — Paul, Manc Bald and Bred (@MufcWonItAll) May 4, 2023

واشتبك مشجعو نابولي وأودينيزي على أرض الملعب بعد فوز فريق المدرب لوتشانو سباليتي بلقب الدوري الإيطالي في أودينيزي، أمس الخميس.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) إن جماهير نابولي ركضت إلى أرض الملعب للاحتفال باللاعبين بعد التعادل 1/1، لكن مشجعين "معادين" استقبلوهم بالهراوات.

وقال تلفزيون "راي" العام إن شرطة مكافحة الشغب تدخلت لفض الاشتباكات، وأفاد بأن ستة مشجعين أصيبوا بجروح غير خطيرة.

المصدر: وكالات