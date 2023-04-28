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السعودية.. صور لولادة الجيل الأول من صغار الظباء في محمية "نيوم"

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السعودية.. صور لولادة الجيل الأول من صغار الظباء في محمية
Sputnik
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أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن محمية "نيوم" شهدت ولادات الجيل الأول من صغار الظباء والوعول التي أطلقها المركز في الموسم الماضي.

وعلى حسابه في "تويتر"، نشر المركز صورا لـ"صغار الوعول والظباء" التي تم إطلاقها في محمية نيوم، معلقا عليها: "محمية نيوم تشهد ولادات الجيل الأول من صغار الظباء والوعول التي أطلقها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في الموسم الماضي.

المصدر: RT

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