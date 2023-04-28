السعودية.. صور لولادة الجيل الأول من صغار الظباء في محمية "نيوم"

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن محمية "نيوم" شهدت ولادات الجيل الأول من صغار الظباء والوعول التي أطلقها المركز في الموسم الماضي.

وعلى حسابه في "تويتر"، نشر المركز صورا لـ"صغار الوعول والظباء" التي تم إطلاقها في محمية نيوم، معلقا عليها: "محمية نيوم تشهد ولادات الجيل الأول من صغار الظباء والوعول التي أطلقها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في الموسم الماضي.

محمية #نيوم تشهد ولادات الجيل الأول من صغار الظباء والوعول التي أطلقها #المركز_الوطني_لتنمية_الحياة_الفطرية في الموسم الماضي.#محافظة_تنمية_استدامةpic.twitter.com/T6YeAtRvGj — المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية (@NCW_center) April 28, 2023

المصدر: RT