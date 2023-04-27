بالفيديو.. رئيس كوريا الجنوبية يغني لبايدن والحضور في واشنطن

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة غناء الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول للرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال حفل عشاء أقيم في البيت الأبيض مساء أمس الأربعاء.

وتداول رواد مواقع التواصل والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو حيث يظهر بايدن وهو يدعو يون للانضمام له وغناء مقطوعة من أغنية "أمريكان باي" المفضلة لدى رئيس كوريا الجنوبية، بعدما أنهى الفنانون عروضهم.

هذا والتقط يون الميكروفون وغنى الأجزاء الأولى من الأغنية باللغة الإنجليزية وفي تناغم بينما وقف بايدن والحضور يشاهدونه.

South Korean president Yoon Suk Yeol grabbed a mic and sang the Don Mclean classic “American Pie” to an astonished audience at the White House state dinner.



“I had no damn idea you could sing,” Biden told his counterpart. https://t.co/MIYlQuZvwkpic.twitter.com/uFhJBymKEP — The Washington Post (@washingtonpost) April 27, 2023

وتوجه بايدن لرئيس كوريا الجنوبية بالقول: "لم يكن لدي أدنى فكرة" أنه يمكنه الغناء، ثم قدم له جيتارا موقعا من دون ماكلين الذي كتب الأغنية.

المصدر: RT