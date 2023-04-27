تداول مقطع فيديو للنجم العالمي توم هانكس يتناول الملوخية بالأرانب بمطعم في مصر (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للممثل الأمريكي الشهيرتوم هانكس وهو يتناول الملوخية بالأرانب في مطعم مصري، دون تحديد تاريخ الفيديو.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو الذي يوثق تواجد توم هانكس بأحد المطاعم وبجانبه زوجته ريتا ويلسون وعدد من الأصدقاء المقربين له.

#توم_هانكس وزوجته ريتا ويلسون في #مصر يأكلون ملوخية بالارانب وموزة بالشعرية في أحد مطاعم الزمالك 🇪🇬 pic.twitter.com/QjR6tblVld — مصريون 🇪🇬🇸🇦 (@eg_saudi) April 26, 2023

وأفادت تقارير عدة بتواجد توم في مصر بالفعل برفقة زوجته وكونها ليست الزيارة الأولى للنجم العالمي، حيث سبق له زيارتها عام 2014 أثناء تصوير فيلمه "Hologram for the King" والذي تدور أحداثه حول استعانة ثري عربي بأحد المهندسين للعمل في دبي، وفق ما ذكرت شبكة "مصراوي".

المصدر: RT + "مصراوي"