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تداول مقطع فيديو للنجم العالمي توم هانكس يتناول الملوخية بالأرانب بمطعم في مصر (فيديو)

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تداول مقطع فيديو للنجم العالمي توم هانكس يتناول الملوخية بالأرانب بمطعم في مصر (فيديو)
Gettyimages.ru
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للممثل الأمريكي الشهيرتوم هانكس وهو يتناول الملوخية بالأرانب في مطعم مصري، دون تحديد تاريخ الفيديو.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو الذي يوثق تواجد توم هانكس بأحد المطاعم وبجانبه زوجته ريتا ويلسون وعدد من الأصدقاء المقربين له.

وأفادت تقارير عدة بتواجد توم في مصر بالفعل برفقة زوجته وكونها ليست الزيارة الأولى للنجم العالمي، حيث سبق له زيارتها عام 2014 أثناء تصوير فيلمه "Hologram for the King" والذي تدور أحداثه حول استعانة ثري عربي بأحد المهندسين للعمل في دبي، وفق ما ذكرت شبكة "مصراوي".

المصدر: RT + "مصراوي"

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