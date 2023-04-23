إقالة الرئيس التنفيذي لـ"إن بي سي يونيفرسال" بسبب سلوك غير لائق

أعلنت شركة "كومكاست" أن جيف شل، الرئيس التنفيذي لشركة "إن بي سي يونيفرسال" سيغادر الشركة بعد تحقيق في سلوك غير لائق تمثل "بعلاقة غير لائقة مع امرأة في الشركة".

وأضاف شل يوم الأحد في بيان مقتضب: "أنا آسف حقا لأنّني خذلت زملائي في كومكاست و إن بي سي يونيفرسال، فهم أكثر الأشخاص موهبة في هذا المجال، وكانت فرصة العمل معهم خلال السنوات الـ 19 الماضية بمثابة امتياز".

يُشار إلى أن شل يقود شركة "إن بي سي يونيفرسال" منذ عام 2020 وعمل في الشركة منذ عام 2004.

المصدر: أ ب