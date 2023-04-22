صورة تكشف كيف ظهر مسجد عمرو بن العاص في صلاة العيد (صورة)

نشرت الصفحة الرسمية لشركة المقاولون العرب المصرية صورة فوتوغرافية للإقبال الجماهيري لصلاة عيد الفطر المبارك، في مسجد عمرو بن العاص.

وأظهرت الصورة المأخوذة من مكان مرتفع حجم الإقبال الكبير جدا من قبل المصلين على المسجد لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.

وعلقت صفحة الشركة على الصورة قائلة: "جامع عمرو بن العاص وصلاة عيد الفطر، والتي شهدت إقبالا كبيرا من المصلين، بعد الانتهاء من أعمال التطوير والترميم التي قامت شركة المقاولون العرب بإنجازها.. كل عام وأنتم بخير وعيد سعيد".

المصدر: وسائل إعلام + "تويتر"