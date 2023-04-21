مثل ما ترغبون في زوجاتكم.. إحدى مشاهير السوشيال ميديا في السعودية توجه طلبا لرجال المملكة (فيديو)

نشرت إحدى مشاهير السوشيال ميديا في السعودية فيديو على "سناب شات" طالبت من خلاله الرجال في المملكة بالتزين لنسائهم والاهتمام بنظافتهم الشخصية مثل ما يرغبون هم في زوجاتهم.

وتداول مدونون ومغردون بكثافة مقطع الفيديو الذي نال تفاعلا واسعا.

وقالت المشهورة السعودية التي ظهرت مرتدية النقاب: "ما في حاجة اسمها راحت عليك، يعني زوجتك تبغاها على سنقة 10 طول الوقت.. اشمعنى أنت".

وأضافت بقولها "النبي محمد كان أحب شيء إليه النساء والطيب، والطيب بالله تروح تحطه على العفانة تجي من الدوام ملابسك ولا تتروش".

وتابعت: "ترجع من الدوام تروش وتغير ملابسك وتغسلها كل يوم، تحلق تسوي تنظيف بشرة تقص شعرك تحط كريم ما تقعد أشعث أغبر".

كما ذكرت في الفيديو: "كعوبكم أفركوها نظفوها.. والله بعض الرجال أشوفه قدامي يمشي في السوق كعوبه مفقعة ورجوله سودا".

وأفادت في حديثها الذي أثار تفاعلا كبيرا: "كيف تجي جنب زوجتك تنام جنبها كذا؟ وبعدين البس مو بسروال وفانيلة طول الوقت اكشخ وغير عطور وبدل".

المصدر: RT + مواقع التواصل الاجتماعي