القضاء المصري يبت في قضية سب وقذف هاني شاكر ويغرّم الفنان أبو الحسن

قضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بتغريم الفنان عباس أبو الحسن 20 ألف جنيه بتهمة سب وقذف الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية الأسبق عبر "فيسبوك".

وكان هاني شاكر تقدّم ببلاغ عن طريق محاميه وقيد المحضر تحت رقم 100 جنح اقتصادية، وقدّمت النيابة العامة عباس أبو الحسن للمحاكمة، ووجّهت إليه تهمة القذف علانية للمجني عليه هاني شاكر من خلال صفحته على "فيسبوك".

وتضمن الاتهام أيضا القيام بصورة علانية بسب شاكر بعبارات تضمّنت ألفاظا خادشة للشرف والاعتبار وأكّدت في حيثيات الحكم بأنه استقر في عقيدتها ووجدانها ثبوت ارتكاب المتهم عباس أبو الحسن عباس لتلك الواقعة.

إلى ذلك، أكّد هاني شاكر أن الغرض من الدعوى ليس التعويض في حد ذاته لأنه قرّر أن يتبرع بما قد يحكم به من القضاء العادل إلى إحدى الجهات الخيرية، وإنما الهدف "إيقاف الهوى الجامح عند كل من تسوّل له نفسه استغلال صفحات التواصل الاجتماعي بما يخالف الأخلاق".

المصدر: القاهرة 24